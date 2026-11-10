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Gb, atenei promuovono prestiti conformi a sharia: Reform Uk attacca governo

Il piano è aperto a tutti gli studenti aventi diritto, con contributi al posto degli interessi e rimborsi alle stesse condizioni dei prestiti ordinari

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10 novembre 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
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Diversi atenei britannici hanno iniziato a promuovere un programma pubblico di finanziamenti universitari senza interessi, conforme ai principi della finanza islamica. Lo riferisce il Telegraph, citando tra gli altri le università di Bristol e Leeds e lo University College di Londra. Il governo punta a introdurre il programma in Inghilterra appena possibile dopo l'avvio della riforma dei finanziamenti agli studi, prevista per il prossimo anno. Per mettere a punto il sistema, secondo il quotidiano, l'esecutivo ha versato oltre 365mila sterline, circa 437mila euro, all'Islamic Finance Council Uk.

Il programma, denominato Alternative Student Finance, sarà aperto a tutti gli studenti che hanno diritto ai finanziamenti ordinari ed è pensato per chi evita i prestiti a interesse per motivi religiosi. Nei prestiti ordinari il tasso varia a seconda del piano, e, in alcuni casi, del reddito. Gli interessi accrescono il debito residuo, mentre le trattenute mensili sono calcolate sulla quota di reddito che supera la soglia prevista dal piano. Il nuovo programma prevede versamenti di pari importo e alle stesse scadenze. Gli interessi sui prestiti ordinari confluiscono sulle entrate generali dello Stato, mentre i contributi del nuovo programma alimenteranno un fondo riservato ai futuri beneficiari, secondo il principio islamico del 'takaful', una forma di mutuo sostegno. Le somme che resteranno insolute saranno a carico dei contribuenti. Secondo le previsioni ufficiali citate dal Telegraph, quasi la metà del debito studentesco complessivo resterà insoluto.

"Questo scandaloso programma anti-britannico crea un sistema educativo a due livelli e una società divisa - ha dichiarato la portavoce di Reform Uk per l'Istruzione, Suella Braverman - Il programma dei laburisti dimostra che sono assuefatti al doppio standard in ogni aspetto della vita britannica. I prestiti conformi alla sharia sono, per loro stessa definizione, escludenti e a esclusivo beneficio degli studenti musulmani, creando così istituzioni parallele incompatibili con lo stile di vita britannico. A rendere il tutto ancora più grottesco è il fatto che il Tesoro, e quindi i contribuenti britannici, dovrà pagare il conto se gli studenti non rimborseranno i prestiti". Un portavoce del ministero dell'Istruzione ha replicato che è "del tutto falso sostenere che il programma Alternative Student Finance riservi un trattamento di favore agli studenti musulmani". "Tutti i laureati rimborseranno integralmente i loro prestiti, qualunque sia il sistema utilizzato, che prevede anche un'alternativa equivalente agli interessi - ha aggiunto - Questo approccio al finanziamento degli studi apre le porte dell'istruzione superiore a migliaia di studenti in più e fa sì che nessuno sia escluso dall'università a causa della propria fede. I prestiti studenteschi funzionano diversamente dagli altri prestiti, l'onere per chi li contrae è modulato e il sistema è già ampiamente sovvenzionato dal governo".

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