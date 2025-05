La bocciatura del leader della Cdu Friedrich Merz al Bundestag è “un piccolo choc”, sia per la Germania che per l’Europa. Lo dice il copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento Europeo Nicola Procaccini, in un primo commento a caldo, a Strasburgo dove è in corso la plenaria, sul voto a scrutinio segreto che ha visto Merz andare sotto la maggioranza necessaria a diventare cancelliere.