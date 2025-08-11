circle x black
Cerca nel sito
 

Greta Thunberg: "Il 31 agosto di nuovo in mare per Gaza, ci saranno decine di navi"

L'iniziativa della Freedom Flotilla Coalition e di altre quattro organizzazioni

Greta Thunberg (Ipa)
Greta Thunberg (Ipa)
11 agosto 2025 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una nuova iniziativa per rompere il blocco della Striscia di Gaza imposto da Israele partirà il 31 agosto dalla Spagna con "decine" di imbarcazioni a cui se ne uniranno altre il 4 settembre dalla Tunisia su iniziativa della Freedom Flotilla Coalition e di altre quattro organizzazioni. Nelle scorse ore su Instagram l'attivista Greta Thunberg ha annunciato che il 31 partiranno "dalla Spagna decine di imbarcazioni e altre decine si uniranno il 4 settembre a Tunisi e in altri porti".

All'iniziativa Global Sumud Flotilla partecipano Maghreb Sumud Flotilla, Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza e Sumud Nusantara. "Salpiamo di nuovo per rompere il blocco. E questa volta lo faremo con decine di imbarcazioni. E con mobilitazioni coordinate di 44 Paesi di tutto il mondo. Sarà il più grande sforzo di solidarietà internazionale da quando Israele ha imposto 18 anni fa il suo blocco orribile", hanno aggiunto in un video in cui appaiono, tra gli altri, anche gli attori Susan Sarandon e Liam Cunningham per denunciare le politiche di Israele e "il genocidio contro i palestinesi". L'accusa a Israele è di aver "lanciato l'equivalente di otto bombe atomiche su uomini, donne e bambini" con "ospedali, case, rifugi, scuole completamente distrutti" e "decine di migliaia di vittime".

"Mai nella storia sono morti tanti giornalisti, dipendenti dell'Onu e operatori sanitari - affermano - Semplicemente non possiamo restare a guardare mentre tutto questo continua". Il gruppo promette di "navigare insieme per rompere l'assedio illegale di Gaza", per "chiedere la fine del genocidio, aprire finalmente un corridoio" umanitario, per "esigere una Palestina libera e un mondo libero".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
isrele gaza israele hamas freedom flotilla gaza greta thunberg gaza greta thunberg freedom flotilla
Vedi anche
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza