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Guerra Iran, Kallas: "Nessun cambio mandato Aspides"

L'Alta Rappresentante dell'Ue ammette, al termine del Consiglio Esteri, che "non c'è appetito" tra i ministri per modifiche

(Foto Afp)
(Foto Afp)
16 marzo 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i ministri degli Esteri dei Paesi Ue "non c'era appetito per cambiare il mandato della missione Aspides", per consentirle di operare anche nello Stretto di Hormuz, al fine di ripristinare la libertà di navigazione, oggi impedita dall'Iran, dopo l'attacco di Israele e Usa. Almeno "per ora". Lo spiega, al termine del Consiglio Ue a Bruxelles, l'Alta Rappresentante Kaja Kallas. "Nessuno vuole andare attivamente in questa guerra", aggiunge, spiegando che gli Stati dell'Ue preferiscono che vengano percorse vie "diplomatiche" per cercare di sbloccare lo Stretto di Hormuz.

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Iran Kaja Kallas Stretto Hormuz Aspides
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