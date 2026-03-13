Guerra Iran, lunedì ministri Ue discutono di Aspides

Nel Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo a Bruxelles i ministri dei Paesi membri discuteranno della operazione militare Ue Aspides e dell'eventuale modifica del suo mandato per consentirle di operare nello Stretto di Hormuz, una decisione che "non è stata ancora presa". Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, a Bruxelles.

Attualmente la missione, che opera nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nel Golfo Persico, nata nel 2024 come missione difensiva per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi degli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, ha un "mandato non esecutivo" per lo Stretto di Hormuz, oggi bloccato dagli iraniani, dopo l'attacco sferrato da Israele e Usa. Non è, spiega, il tipo di mandato che gli operatori dello shipping "vorrebbero", perché con una mission simile non sono in grado di "proteggere fisicamente" le navi in transito.

I ministri dovrebbero dunque discutere se trasformare dunque il mandato "non esecutivo" nello Stretto di Hormuz in un mandato "esecutivo". In ogni caso, aggiunge l'alto funzionario, sarà necessario inviare altre "capacità" navali per rafforzare la missione, prima che possa incidere in qualche modo nella delicatissima situazione determinatasi nello Stretto. Secondo una fonte diplomatica europea, al momento la missione "manca di capacità" sufficienti e avrà sicuramente bisogno di "più asset", se vuole contribuire a garantire la libertà di navigazione nello Stretto.