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Ucraina, Russia: 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod

I droni hanno colpito diverse auto. Tre le persone rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 16 anni

Ucraina, Russia: 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod
28 aprile 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo di 16 anni, in un raid aereo condotto dalle forze ucraine contro la regione russa di Belgorod. Lo ha scritto sui social il governatore regionale di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Tre civili sono stati uccisi a seguito di attacchi di droni ucraini. Altri tre, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono rimasti feriti", ha detto Gladkov.

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La Ria Novosti precisa che un abitante del villaggio di Voznesenovka, nel distretto di Shebekinsky, è stato ucciso da un drone che ha colpito la sua auto. Un altro drone ha colpito un'altra auto con a bordo una famiglia nel villaggio di Bobrava, nel distretto di Rakityansky, uccidendo sul colpo un uomo e una donna, mentre il loro figlio è stato ricoverato in ospedale.

Un'altra auto, aggiunge la Ria, è stata colpita nel villaggio di Krasivo, nel distretto di Borisovsky. Marito e moglie sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale.

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