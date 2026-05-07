Hantavirus: l'Ue monitora il focolaio sulla nave da crociera

L'Ue monitora con attenzione il focolaio di hantavirus su una nave da crociera, coordinando la risposta europea per la sanità pubblica e la sicurezza.

La Commissione Europea "segue con molta attenzione" la situazione relativa al focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius, tentando di "monitorare ogni rischio" per i cittadini. Lo assicura la portavoce per la Salute dell'esecutivo Ue Eva Hrncirova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

In vista dell'approdo alle Canarie, previsto nei prossimi giorni, è stato attivato il Meccanismo Ue di Protezione Civile. C'è stata una "riunione di coordinamento ieri, con il comitato di sicurezza sanitaria, l'Oms e l'Ecdc", mentre stamani ce n'è stata un'altra con "Spagna e Paesi Bassi", i due Paesi Ue più coinvolti nella vicenda. Se ne terrà "un'altra tra circa un'ora, con tutti gli Stati membri colpiti", conclude.