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Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito dopo sei anni: trasloco entro fine mese

(FILES) In this file photo taken on January 18, 2018 Britain's Prince Harry and his fiancée US actress Meghan Markle watch a dance performance by Jukebox Collective during a visit at Cardiff Castle in Cardiff, south Wales on January 18, 2018, for a day showcasing the rich culture and heritage of Wales. Meghan Markle once struggled for roles but the US actress has now landed the biggest part of all as she prepares to marry Prince Harry on May 19, 2018 and become the newest face in Britain's royal family. / AFP PHOTO / POOL / Ben Birchall - AFP
(FILES) In this file photo taken on January 18, 2018 Britain's Prince Harry and his fiancée US actress Meghan Markle watch a dance performance by Jukebox Collective during a visit at Cardiff Castle in Cardiff, south Wales on January 18, 2018, for a day showcasing the rich culture and heritage of Wales. Meghan Markle once struggled for roles but the US actress has now landed the biggest part of all as she prepares to marry Prince Harry on May 19, 2018 and become the newest face in Britain's royal family. / AFP PHOTO / POOL / Ben Birchall - AFP
19 agosto 2026 | 23.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Harry e Meghan Markle lasceranno gli Stati Uniti per tornare a vivere nel Regno Unito. Lo riporta Sky News. Re Carlo III sarebbe stato informato e avrebbe dato parere favorevole. Il Duca e la Duchessa di Sussex faranno ritorno alla fine di questo mese.

La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno. In seguito, durante il periodo trascorso in California, hanno avuto una figlia, Lilibet.

La famiglia vivrà in una residenza non reale fuori Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre, secondo quanto riportato dai quotidiani Telegraph e Sun e dalla rivista People.

Secondo quanto appreso da Sky News, il Re è stato informato dei piani di Harry e Meghan, così come il principe William e Kate Middleton, e ha accolto con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un contesto privato e personale. Non ci saranno invcece cambiamenti per quanto riguarda lo status del Duca e della Duchessa come membri non attivi della Famiglia Reale.

Riproduzione riservata
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Tag
Regno Unito harry e meghan meghan markle famiglia reale
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