Il Principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica dal suo ritorno in Gran Bretagna dagli Stati Uniti, avvenuto il 26 agosto insieme alla moglie Meghan e ai loro due figli. Harry, che sei anni fa aveva lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in California con la moglie Meghan all'apice di una tensione con la famiglia reale, ha partecipato a Londra a una serata di raccolta fondi per gli Invictus Games, la manifestazione sportiva da lui promossa per i veterani rimasti feriti.

Indossando una giacca da cerimonia impreziosita da decorazioni militari, il principe ha scattato selfie con alcuni ex soldati feriti presenti all'evento. Meghan non lo ha accompagnato. La partecipazione di Harry all'evento di raccolta fondi arriva dopo che suo zio, fratello della Principessa Diana sua madre, ha criticato il comportamento tenuto da re Carlo III verso la sua ex moglie. In un libro di memorie pubblicato a puntate sul quotidiano 'Daily Mail', Charles Spencer ha affermato che l'allora principe Carlo era "euforico" la notte in cui Diana morì in un incidente d'auto nel 1996.

Buckingham Palace ha smentito, sottolineando come Carlo sia "consapevole del fatto che il dolore per la perdita di un fratello possa offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi".