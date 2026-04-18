Il sondaggio: 63% italiani non ha fiducia in Trump. Oltre la metà favorevole a stop sanzioni Russia per gas e petrolio

L'82% degli italiani ritiene che la tregua in Iran non reggerà, contro il 18% che si dice convinto del contrario. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli il 13 aprile scorso su un campione di 500 maggiorenni. La stessa rilevazione indica che il 63% degli interpellati non ha alcuna fiducia nel presidente americano, il 17% ne ha poca, l'8% abbastanza e solo il 5% ne ha molta. Il 7% degli intervistati invece ha detto di non avere alcuna opinione.

Russia

Il 22% degli italiani sarebbe molto favorevole ad uno stop alle sanzioni alla Russia per gas e petrolio, stando a quanto emerge dal sondaggio. Il 30% sarebbe abbastanza favorevole, il 18% poco, il 18% per nulla, mentre il 12% non ha un'opinione. Dalla rilevazione condotta il 13 aprile scorso emerge anche che tra il 30% di abbastanza favorevoli allo stop alle sanzioni il 63% è fra gli elettori di centrodestra (67% Fdi, 60% Fi e 47% Lega), il 35% di centrosinistra e il 63% del M5S.

Ungheria

Il 43% degli italiani definisce positiva la notizia della sconfitta del premier ungherese Viktor Orban alle elezioni del 12 aprile scorso. Il 35% ha detto di non avere avuto una reazione né positiva né negativa, il 12% negativa, mentre il 10% non sa. Fra il 43% che ha avuto una reazione positiva, il 32% è tra gli elettori del centrodestra, il 74% tra quelli di centrosinistra e il 46% tra quelli del M5S. Fra gli interpellati che non hanno indicato alcuna reazione, il 49% è tra gli elettori di centrodestra, il 15% tra quelli di centrosinistra e il 38% del M5S.

Centrosinistra

Silvia Salis leader del campo largo per il 56% degli elettori del Campo largo, rivela il sondaggio dell'Istituto Piepoli, dal quale risulta anche che l'ok alla sindaca di Genova ottiene come valore un 62 dal centrosinistra e un 41 dal M5s. Il no a Salis leader si ferma al 44% (38 dal Csx e 59 dal M5S). Agli elettori del Campo largo è stato anche chiesto se preferirebbero le primarie o direttamente l'investitura di Salis come leader: il 53% ha indicato le primarie (55 dal Csx e 52 dal M5S), mentre il 30% preferirebbe direttamente Salis leader (33 dal Csx e 25 dal M5S). Non sa il 17%.