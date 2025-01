Le autorità statunitensi hanno recuperato almeno 40 corpi delle 67 vittime dell'incidente aereo avvenuto giovedì sera quando un volo dell'American Airlines e un elicottero dell'esercito si sono scontrati a mezz'aria sul fiume Potomac, vicino all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington. In 64 viaggiavano sull'aereo proveniente da Wichita (Kansas) e altre tre sull'elicottero militare: è stata esclusa la possibilità che ci siano sopravvissuti.

Chi sono le vittime

Tra le vittime dell'incidente (VIDEO) ci sono due cittadini cinesi, ha confermato l'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Inoltre, le autorità argentine hanno confermato al quotidiano 'Clarín' la morte di un padre e di suo figlio di 13 anni, entrambi argentini, che stavano partecipando a una gara di pattinaggio artistico. Tra i morti accertati giovedì c'erano i pattinatori americani Jinna Han e Spencer Lane e gli allenatori russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, medaglia d'oro mondiale nel 1994 nella categoria coppie.

Cosa è successo, trovate due scatole nere

Nel frattempo, il National Transportation Safety Board ha annunciato sul suo account X social media di avere “il registratore dei dati di volo e il registratore di voce della cabina di pilotaggio, comunemente noti come scatole nere” pronti per essere analizzati nel suo laboratorio, situato a meno di due chilometri dal luogo dell'incidente.

L'attacco di Trump a Biden e Obama

"Purtroppo, non ci sono sopravvissuti". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un briefing con la stampa. Secondo il presidente, il disastro stato causato da un errore dell'elicottero militare Usa. Trump ha poi criticato l'amministrazione di Barack Obama per la scarsa qualità dei controllori di volo che il tycoon aveva ereditato durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ricordando di essersi dovuto assicurare che fossero di "intelligenza superiore". L'amministrazione Biden, ha detto, "li ha fatti tornare a livelli più bassi che mai" applicando politiche di inclusione che avrebbero ridotto i livelli di sicurezza. I test psicologici introdotti nella prima Amministrazione Trump "sono stati cancellati da Biden. Abbiamo bisogno delle persone migliori".