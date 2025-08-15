Il filmato pubblicato su X
Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin e direttore del fondo sovrano russo, ha pubblicato su X un breve video in cui lo si vede mentre si imbatte in un orso nelle terre selvagge dell’Alaska alla vigilia del vertice Russia–Usa.
Met a bear in Alaska before the US-Russia Summit. 🧸 Hopefully a good sign. pic.twitter.com/s6QXmQr5UG— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025
"Ho incontrato un orso in Alaska prima del vertice Russia-Usa - conclude -. Spero sia di buon auspicio".