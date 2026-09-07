circle x black
Cerca nel sito
 

India, 6 morti in crollo edificio a Nuova Delhi: si continua a scavare tra le macerie

L'immobile di cinque piani che ospitava principalmente studenti è venuto giù intorno a mezzogiorno nel quartiere di Satya Niketan, nella zona sud-ovest della città , dove vivono centinaia di studenti universitari in alloggi sovraffollati

Soccorsi in azione dopo il crollo - (Afp)
Soccorsi in azione dopo il crollo - (Afp)
07 settembre 2026 | 06.56
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Prosegue la ricerca dei dispersi dopo il crollo di un edificio domenica 6 settembre a Nuova Delhi in India, in cui secondo quanto riferito dalle autorità, sono morte almeno 6 persone. L'immobile di cinque piani che ospitava principalmente studenti è venuto giù intorno a mezzogiorno nel quartiere di Satya Niketan, nella zona sud-ovest della città e le squadre di soccorso continuano a perlustrare senza sosta le macerie utilizzando anche unità cinofile. Il timore, infatti, è che ci siano ancora persone intrappolate sotto i detriti.

L'All India Institute of Medical Sciences, che ha accolto le vittime del crollo, ha spiegato che nel suo centro traumatologico sono giunte 10 persone. "Cinque sono arrivate già morti, mentre un paziente in condizioni critiche è deceduto in seguito alle ferite riportate", ha dichiarato l'AIIMS in un comunicato.

La zona di Satya Niketan ospita centinaia di studenti universitari che vivono in alloggi sovraffollati. I crolli di edifici sono frequenti in India e le costruzioni abusive sono comuni. Il primo ministro Narendra Modi ha definito l'incidente "straziante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
india news nuova delhi crollo morti esteri news india nuova delhi crollo palazzo morti
Vedi anche
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video
Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'
Ucraina-Russia, Zelensky accoglie gli inviati di Trump a Kiev - Video
Cernobbio, Vannacci: "Con Salvini stretta di mano tra gentiluomini" - Video
Venezia 83, trionfo per il doc sugli Oasis. E Liam Gallagher scherza con una fan con t-shirt dei Blur - Video
Antonelli o Ferrari? Il 'derby' del tifo F1 al Gran Premio d'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza