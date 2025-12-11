circle x black
Intelligenza artificiale persona dell'anno per Time

Il riconoscimento agli "architetti dell'intelligenza artificiale"

Le copertine del Time con l'AI persona dell'anno 2025
11 dicembre 2025 | 14.51
Redazione Adnkronos
La persona dell'anno del 2025 di Time non è un singolo individuo: quest'anno infatti il magazine americano ha dato il suo ormai tradizionale riconoscimento agli "architetti dell'intelligenza artificiale".

"Quest'anno abbiamo pensato che le persone che stanno progettato, immaginando e costruendo l'intelligenza artificiale hanno smesso di dibattere su come creare questa tecnologia e iniziato la corsa per svilupparla con enormi conseguenza per la società", ha detto il direttore di Time Sam Jacobs, parlando con Today.

