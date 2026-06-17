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Iran, prime petroliere di Teheran lasciano l'area del Golfo dopo blocco Usa

Lo ha riferito il sito web TankerTrackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi

Iran, prime petroliere di Teheran lasciano l'area del Golfo dopo blocco Usa
17 giugno 2026 | 08.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web TankerTrackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. "Almeno due superpetroliere VLCC della National Iranian Tanker Company (NITC), denominate DIONA (9569695) e HERO2 (9362073), hanno lasciato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando complessivamente 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano", ha affermato TankerTrackers in un post su X, citando dati di tracciamento digitali corroborati da immagini satellitari. Il sito, che monitora le spedizioni e lo stoccaggio di petrolio, ha poi aggiunto che una terza petroliera della NITC aveva "superato il blocco navale con 1 milione di barili di petrolio greggio iraniano".

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Secondo quanto riporta Nbc News, citando un funzionario statunitense, l'Iran ha lanciato diversi droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz ogni notte da quando è stato firmato il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. L'esercito americano ha abbattuto i droni lanciati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane prima che potessero minacciare navi o personale nella regione. Washington e Teheran si preparano a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica.

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