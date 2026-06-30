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Iran: Gozi (Pde), Ue al fianco di Parastoo Ahmadi e delle donne iraniane

L'eurodeputato Gozi (Pde) chiede all'Ue di sostenere la cantante e le donne iraniane che lottano per libertà e diritti contro il regime.

Il segretario del Pe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
Il segretario del Pe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
30 giugno 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il regime iraniano pensa di poter mettere a tacere una donna punendola per aver cantato. Si sbaglia. La voce di Parastoo Ahmadi è diventata la voce di milioni di donne che rifiutano di vivere nella paura. L’Europa deve stare al loro fianco, senza ambiguità". Lo ha detto Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo, intervenendo al sit-in organizzato oggi dal Pde davanti all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran a Bruxelles, in solidarietà con la cantante iraniana Parastoo Ahmadi e con tutte le donne iraniane che si battono per la libertà, la dignità e i propri diritti.

"Condannare una donna per aver cantato - continua Gozi - significa colpire la libertà di tutte. Nessun regime può criminalizzare la voce di una donna né trasformare l’arte e la libertà in un reato. L’Europa deve continuare a sostenere chi in Iran si batte ogni giorno per i diritti e la dignità", ha concluso Gozi a margine della manifestazione del Pde, alla quale era presente anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

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Sandro Gozi Ue Parastoo Ahmadi donne Iran
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