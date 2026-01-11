circle x black
Iran, Papa all'Angelus: "Si coltivi con pazienza dialogo e pace, perseguire bene comune"

Da Prevost nuovo appello per l'Ucraina: "Civili colpiti pesantemente, intensificare gli sforzi per arrivare alla pace"

Iran, Papa all'Angelus:
11 gennaio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All’Angelus di oggi domenica 11 gennaio il pensiero del Papa si rivolge “a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell’intera società”.

Prevost torna a rinnovare l’appello per la pace anche in Ucraina. “In Ucraina nuovi attacchi particolarmente gravi indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche proprio mentre il freddo si fa più duro colpiscono pesantemente la popolazione civile - dice Leone XIV - Prego per chi soffre e rinnovo l’appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare alla pace”.

