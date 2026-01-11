Iran, Papa all'Angelus: "Si coltivi con pazienza dialogo e pace, perseguire bene comune"

Da Prevost nuovo appello per l'Ucraina: "Civili colpiti pesantemente, intensificare gli sforzi per arrivare alla pace"
All’Angelus di oggi domenica 11 gennaio il pensiero del Papa si rivolge “a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace perseguendo il bene comune dell’intera società”.
Prevost torna a rinnovare l’appello per la pace anche in Ucraina. “In Ucraina nuovi attacchi particolarmente gravi indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche proprio mentre il freddo si fa più duro colpiscono pesantemente la popolazione civile - dice Leone XIV - Prego per chi soffre e rinnovo l’appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare alla pace”.