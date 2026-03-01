circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, presidente Kazakistan: "Forte condanna attacchi a Paesi amici"

Qassym-Jomart Tokayev - Photo credit: Akorda
Qassym-Jomart Tokayev - Photo credit: Akorda
01 marzo 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente kazako Qassym-Jomart Tokayev ha condannato con forza qualsiasi azione militare volta a minare la sovranità e la sicurezza degli Stati amici e fratelli del Kazakistan. "Il nostro Paese sostiene con coerenza la risoluzione di tutte le complesse questioni internazionali e dei conflitti armati esclusivamente attraverso mezzi diplomatici", ha affermato il leader kazako citato dall'agenzia Kazinform.

Il capo dello Stato ha inoltre affermato che il suo Paese è pronto a fornire ogni possibile assistenza alle nazioni arabe sorelle e ha espresso la speranza che continuino i regolari contatti di lavoro con i loro alti dirigenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacchi sovranità sicurezza conflitti armati
Vedi anche
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza