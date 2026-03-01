Iran, presidente Kazakistan: "Forte condanna attacchi a Paesi amici"

Il presidente kazako Qassym-Jomart Tokayev ha condannato con forza qualsiasi azione militare volta a minare la sovranità e la sicurezza degli Stati amici e fratelli del Kazakistan. "Il nostro Paese sostiene con coerenza la risoluzione di tutte le complesse questioni internazionali e dei conflitti armati esclusivamente attraverso mezzi diplomatici", ha affermato il leader kazako citato dall'agenzia Kazinform.

Il capo dello Stato ha inoltre affermato che il suo Paese è pronto a fornire ogni possibile assistenza alle nazioni arabe sorelle e ha espresso la speranza che continuino i regolari contatti di lavoro con i loro alti dirigenti.