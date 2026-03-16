Iran, Tajani chiude a modifiche di Aspides: "Resta nel Mar Rosso"

L'operazione militare navale dell'Ue Aspides va "rafforzata", ma deve restare "nel Mar Rosso". Lo dice a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, il numero uno della Farnesina Antonio Tajani, escludendo che venga modificato il mandato della missione navale Ue creata per proteggere il traffico mercantile dai missili degli Houthi. A Bruxelles c'è chi spinge per una modifica del mandato dell'operazione, in modo che possa agire in modalità "operativa" anche nello Stretto di Hormuz, bloccato dall'iran.