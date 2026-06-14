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Trump: "Attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Molto vicini a un accordo con l'Iran"

"Siamo molto vicini a un accordo che porterà la pace nella regione, Libano compreso, e tutte le parti dovrebbero desistere"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
14 giugno 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così speciale, quando siamo così vicini a un accordo di pace con l'Iran. Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha risposto era di portata limitata e insignificante, nessuno è rimasto ferito o ucciso, e non dovrebbe interrompere questo importante processo". A dichiararlo, in un post su Truth, è stato il presidente americano Donald Trump. "Siamo molto vicini a un accordo che porterà la pace nella regione, Libano compreso, e tutte le parti dovrebbero desistere. Non dovrebbero esserci più attacchi da parte di Israele in Libano, ma non dovrebbero esserci nemmeno più attacchi da parte di altre fazioni, incluso Hezbollah, contro Israele. Questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola!", conclude.

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