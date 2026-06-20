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Iran, Teheran chiude Hormuz: "Violato l'accordo sul Libano"

La misura viene definita "una prima risposta" al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti di porre fine al conflitto

Stretto di Hormuz - Fotogramma Ipa
Stretto di Hormuz - Fotogramma Ipa
20 giugno 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran ha annunciato una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale, definendo la misura una "prima risposta" a quelle che considera violazioni degli impegni assunti dagli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo firmato negli scorsi giorni. Il Comando centrale Khatam al-Anbiya ha affermato che la decisione è legata al mancato rispetto della prima clausola dell'accordo per porre fine al conflitto e alle continue operazioni israeliane nel Libano meridionale.

"Si annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo. Questo primo passo è una risposta alla violazione delle promesse da parte del nemico", si legge nella nota trasmessa dalla tv di Stato. Il comando iraniano ha inoltre avvertito che, qualora le ostilità dovessero proseguire, "saranno pianificate e adottate ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri obblighi".

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Hormuz accordo Stretto di Hormuz conflitto operazioni israeliane
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