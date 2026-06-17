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Iran, Trump: "Non volevo assistere a un disastro economico, ecco perché ho fatto l'accordo"

"Se non avessimo concluso l'intesa, lo Stretto di Hormuz non sarebbe stato aperto e le bombe avrebbero continuato a cadere senza sosta"

Iran, Trump:
17 giugno 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non volevo assistere a un disastro economico". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una conferenza stampa a Evian, spiegando i motivi che l'hanno portato a raggiungere un'intesa con l'Iran. "Se non avessimo concluso l'accordo, lo Stretto di Hormuz non sarebbe stato aperto e le bombe avrebbero continuato a cadere senza sosta", ha proseguito Trump, secondo cui i due giorni del vertice G7 a Evian "sono stati un'opportunità per discutere i dettagli dell'accordo con i nostri amici più stretti".

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iran oggi iran news iran guerra iran usa iran trump iran accordo
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