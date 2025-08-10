circle x black
Israele, attivisti contro la guerra a Gaza interrompono il Grande Fratello in diretta tv - Video

La protesta in diretta del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together: "Ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame"

Grande Fratello, la protesta in diretta tv del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together - X /Standing Together
10 agosto 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
Alcuni attivisti del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together sono saliti senza autorizzazione sul palco durante la trasmissione in diretta del reality show 'Grande Fratello' in Israele per protestare contro la guerra a Gaza.

Secondo quanto riferito da Haaretz, quattro membri del gruppo, con indosso magliette con la scritta 'Lasciare Gaza' sono saliti sul palco, si sono seduti e presi per mano. "La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!", ha gridato uno degli attivisti mentre la sicurezza cercava di farli scendere dal palco.

Gli attivisti hanno poi aggiunto che "il governo israeliano sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!". In una nota diffusa dopo i fatti, 'Standing Together' ha denunciato che "mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un'ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla Nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito".

