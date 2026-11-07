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Israele, Herzog affiderà domani a Eisenkot il compito di formare il prossimo governo

Al termine delle consultazioni il presidente del partito Yashar ha ottenuto il sostegno di partiti per 67 seggi contro 46 per il premier uscente Benjamin Netanyahu

Il presidente del partito Yashar, Gadi Eisenkot - (Fotogramma/Ipa)
Il presidente del partito Yashar, Gadi Eisenkot - (Fotogramma/Ipa)
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07 novembre 2026 | 20.51
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha annunciato oggi, sabato 7 novembre, in serata al presidente del partito Yashar, Gadi Eisenkot, che ha deciso di affidargli il compito di formare il prossimo governo. L'annuncio ufficiale, secondo quanto riferisce la stampa israeliana tra cui 'Haaretz' e 'Walla', si terrà domani, domenica 8 novembre, alle 17 presso la Residenza del presidente a Gerusalemme.

La decisione è stata presa dopo la conclusione di un ciclo di consultazioni con i rappresentanti delle fazioni della 26ª Knesset. Eisenkot ha ottenuto al termine delle consultazioni il sostegno di partiti per 67 seggi contro 46 per il premier uscente Benjamin Netanyahu.

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