'Italia amico affidabile', il saluto a fine mandato dell'ambasciatore tedesco

'Accolto a braccia aperte, molto ottimista per le relazioni tra i nostri due paesi'

Ambasciatore Hans-Dieter Lucas
12 agosto 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
"Care amiche e cari amici questa settimana termina il mio mandato come ambasciatore tedesco in Italia. E non è tutto: dopo 40 anni di servizio diplomatico andrò ora in pensione": Hans-Dieter Lucas affida ad un breve video postato sul sito della rappresentanza diplomatica a Roma il suo saluto a conclusione dei due anni di incarico come ambasciatore tedesco in Italia.

"Con mia moglie e i nostri due bassotti stiamo per iniziare il nostro viaggio di rientro in Germania. Ovviamente non lasciamo Roma e l'Italia a cuor leggero. Sono stati per noi due anni ricchi di soddisfazioni. In questi due anni abbiamo imparato ad amare in un modo nuovo l'Italia, la bellezza della sua cultura e dei suoi paesaggi, ma soprattutto la gente", spiega. "Ci ha commosso molto il fatto di essere stati accolti a braccia aperte fin dall'inizio. Ma non è tutto: nel mio lavoro ho sempre trovato nell'Italia un amico affidabile della Germania. Come principali nazioni industriali entrambi i paesi hanno una grande responsabilità per il futuro dell'Europa e se ne fanno carico con determinazione", afferma.

"Non è facile per noi lasciare Roma ma per le relazioni tra i nostri due paesi sono molto ottimista poiché poggiano su una solida base comune di valori e interessi. Pertanto non ci sarebbe stata una sede migliore per concludere la mia carriera diplomatica. E una cosa è già certa: torneremo spesso e molto volentieri in Italia e a Roma", conclude con un saluto nelle due lingue: "Così non mi rimane che dirvi arrivederci, grazie mille per tutto und Auf Wiedersehen!".

