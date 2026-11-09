circle x black
Cerca nel sito
 

Kallas: "È la Russia a violare l'architettura di sicurezza europea"

L'Alta Rappresentante risponde al genero di Trump, Kushner, che vorrebbe ampliarla

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (in primo piano) in conferenza stampa insieme alla commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (in primo piano) in conferenza stampa insieme alla commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 17.51
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

In Europa già "abbiamo un'architettura di sicurezza europea in atto". Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, rispondendo, a margine del G7 Esteri a Parigi, in merito alle parole del genero di Donald Trump, Jared Kushner, sulla necessità di ampliare l'architettura di sicurezza europea.

"Ho contato almeno trenta accordi internazionali - continua - in cui la Russia ha assunto obblighi di rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. E anche per quanto riguarda l’Ucraina abbiamo molti di questi accordi. Il nostro problema è che la Russia non rispetta questi accordi".

Pertanto, aggiunge, "tutta la nostra attenzione dovrebbe concentrarsi su come garantire che la Russia rispetti effettivamente gli obblighi che ha già assunto".

Con il Memorandum di Budapest, ricorda Kallas, l’Ucraina "ha rinunciato alle sue armi nucleari per non essere attaccata dalla Russia. L’unica che sta violando questa architettura di sicurezza è la Russia. E' per questo che dobbiamo assicurarci" che ad Abu Dhabi "ci siano chiare concessioni da parte russa, perché altrimenti vedremo solo altri attacchi", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza