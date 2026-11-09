Kallas: "È la Russia a violare l'architettura di sicurezza europea"

In Europa già "abbiamo un'architettura di sicurezza europea in atto". Lo sottolinea l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, rispondendo, a margine del G7 Esteri a Parigi, in merito alle parole del genero di Donald Trump, Jared Kushner, sulla necessità di ampliare l'architettura di sicurezza europea.

"Ho contato almeno trenta accordi internazionali - continua - in cui la Russia ha assunto obblighi di rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. E anche per quanto riguarda l’Ucraina abbiamo molti di questi accordi. Il nostro problema è che la Russia non rispetta questi accordi".

Pertanto, aggiunge, "tutta la nostra attenzione dovrebbe concentrarsi su come garantire che la Russia rispetti effettivamente gli obblighi che ha già assunto".

Con il Memorandum di Budapest, ricorda Kallas, l’Ucraina "ha rinunciato alle sue armi nucleari per non essere attaccata dalla Russia. L’unica che sta violando questa architettura di sicurezza è la Russia. E' per questo che dobbiamo assicurarci" che ad Abu Dhabi "ci siano chiare concessioni da parte russa, perché altrimenti vedremo solo altri attacchi", conclude.