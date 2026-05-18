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Kallas: libertà di navigazione non negoziabile per l'Ue

Kallas (Ue) ribadisce la non negoziabilità della libertà di navigazione, cruciale per lo Stretto di Hormuz e prevenire precedenti che potrebbero replicarsi in altre parti dem mondo.

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
18 maggio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
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Per l'Unione Europea "la libertà di navigazione non è negoziabile". Lo ha ribadito l'Alta Rappresentante Kaja Kallas, a margine del Consiglio Sviluppo a Bruxelles. "Se si pongono condizioni sul passaggio delle navi" attraverso lo Stretto di Hormuz, "allora si legittimano" le interferenze nella libera navigazione, ha aggiunto Kallas. "Stiamo tentando di convincere tutte le parti che la libera navigazione" deve essere tutelata, perché porre condizioni al passaggio attraverso lo Stretto creerebbe un precedente che potrebbe essere replicato "in altre parti del mondo", ha concluso.

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Kaja Kallas guerra Iran libertà navigazione Stretto Hormuz Ue
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