Kallas: "Spostamenti truppe Usa in Europa non sono una novità"

Kaja Kallas (Ue) dichiara che gli spostamenti di truppe Usa in Europa non sono una novità e che valuterà il ritiro dalla Germania di 5mila militari a stelle e strisce

Gli "spostamenti" di truppe all'interno dell'Alleanza atlantica non sono una "novità" e c'è ancora "tempo" per valutare che cosa significhi davvero l'annunciato ritiro di 5mila soldati Usa dalla Germania. Lo sottolinea a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue, l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas.

"C'è un continuo dispiegamento di truppe - afferma - che avviene costantemente in Europa, comportando spostamenti di truppe. Quindi, in realtà, non è una novità. Penso sia importante che le truppe americane rimangano in Europa, perché proteggono gli interessi americani in Europa, così come gli interessi europei. Questo è l'annuncio fatto dal Pentagono e, naturalmente, c'è ancora tempo per valutare cosa significhi in pratica".