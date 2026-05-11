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Kallas: "Spostamenti truppe Usa in Europa non sono una novità"

Kaja Kallas (Ue) dichiara che gli spostamenti di truppe Usa in Europa non sono una novità e che valuterà il ritiro dalla Germania di 5mila militari a stelle e strisce

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli "spostamenti" di truppe all'interno dell'Alleanza atlantica non sono una "novità" e c'è ancora "tempo" per valutare che cosa significhi davvero l'annunciato ritiro di 5mila soldati Usa dalla Germania. Lo sottolinea a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue, l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas.

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"C'è un continuo dispiegamento di truppe - afferma - che avviene costantemente in Europa, comportando spostamenti di truppe. Quindi, in realtà, non è una novità. Penso sia importante che le truppe americane rimangano in Europa, perché proteggono gli interessi americani in Europa, così come gli interessi europei. Questo è l'annuncio fatto dal Pentagono e, naturalmente, c'è ancora tempo per valutare cosa significhi in pratica".

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Nato Kaja Kallas Ue Germania soldati Usa Germania
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