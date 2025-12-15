Una forte nevicata ha colpito New York City e l’intera area del Nord-Est degli Stati Uniti, portando la prima significativa neve dell’inverno dopo un periodo di freddo intenso. Le precipitazioni sono state diffuse e, seppur non eccezionali come in altre regioni, hanno creato scenari invernali molto suggestivi nei quartieri della città. Nel cuore di Manhattan, nei parchi come Central Park, sono caduti quasi 3 cm di neve, mentre alcune zone di Staten Island e Long Island hanno visto accumuli superiori a 18 cm, rendendo questa nevicata una delle più precoci e consistenti dal 2018, secondo il National Weather Service.

Molti residenti hanno approfittato della neve per passeggiate, per portare i cani al parco o semplicemente per scattare foto nelle strade imbiancate, trasformando la Grande Mela in un quadro invernale.

Non sono mancati però i disagi. L’impatto sul traffico è stato pesante: aeroporti come LaGuardia, JFK e Newark hanno registrato ritardi fino a sei ore e cancellazioni, complicando i viaggi nel periodo di feste.