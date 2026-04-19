Libano: Idf pubblicano mappa di territorio sotto loro controllo

Per la prima volta, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno pubblicato una mappa della loro nuova linea di schieramento all'interno del Libano, a pochi giorni dall'entrata in vigore di un cessate il fuoco. Tale linea si estende da est a ovest e dista dai 5 ai 10 chilometri dal confine settentrionale di Israele, andando a definire l'area che Israele ha dichiarato di voler rendere una "zona cuscinetto" e che include decine di villaggi svuotati dal trasferimento forzato israeliano e distrutti.

"Cinque divisioni, insieme alle forze della Marina israeliana, stanno operando contemporaneamente a sud della linea di difesa avanzata nel Libano meridionale al fine di smantellare i siti delle infrastrutture terroristiche di Hezbollah e prevenire minacce dirette alle comunità nel nord di Israele", ha dichiarato l'esercito israeliano nel post sui social che include la mappa.