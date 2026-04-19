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Libano: Idf pubblicano mappa di territorio sotto loro controllo

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19 aprile 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno pubblicato una mappa della loro nuova linea di schieramento all'interno del Libano, a pochi giorni dall'entrata in vigore di un cessate il fuoco. Tale linea si estende da est a ovest e dista dai 5 ai 10 chilometri dal confine settentrionale di Israele, andando a definire l'area che Israele ha dichiarato di voler rendere una "zona cuscinetto" e che include decine di villaggi svuotati dal trasferimento forzato israeliano e distrutti.

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"Cinque divisioni, insieme alle forze della Marina israeliana, stanno operando contemporaneamente a sud della linea di difesa avanzata nel Libano meridionale al fine di smantellare i siti delle infrastrutture terroristiche di Hezbollah e prevenire minacce dirette alle comunità nel nord di Israele", ha dichiarato l'esercito israeliano nel post sui social che include la mappa.

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Libano Idf Israele
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