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Libertà di stampa e democrazia: il 16 aprile a Perugia confronto sull'European Democracy Shield

L'evento sul rafforzamento del sistema dell'informazione e sulla difesa della democrazia si terrà presso il Teatro del Pavone, nel contesto dell’International Journalism Festival di Perugia, e sarà organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia

- Fotogramma / IPA
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14 aprile 2026 | 18.50
Redazione Adnkronos
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Nel contesto dell’International Journalism Festival di Perugia, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano l’incontro "European Democracy Shield: Strengthening Information, Defending Democracy", in programma giovedì 16 aprile dalle ore 17:00 alle 18:20 presso il Teatro del Pavone. In un panorama informativo sempre più frammentato e conteso, il dibattito si concentrerà sul rapporto tra libertà di stampa, qualità dell’informazione e tenuta democratica. Al centro del confronto, lo European Democracy Shield, iniziativa volta a rafforzare la resilienza democratica attraverso il contrasto alla disinformazione e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nei media e nelle istituzioni.

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Il panel, che si terrà in inglese, riunirà voci del mondo istituzionale, accademico e giornalistico per discutere il ruolo dell’Unione europea nella costruzione di ecosistemi informativi più solidi, trasparenti e pluralisti. Interverranno: la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (in collegamento), la responsabile dell’unità Democrazia, Cittadinanza Ue e Anticorruzione per la Direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea Marie-Helene Boulanger, il direttore generale per la comunicazione del Parlamento europeo Christian Mangold, il cofondatore della Daphne Caruana Galizia Foundation Matthew Caruana Galizia e il professore di sociologia presso il Centre for European Studies and Comparative Politics di Sciences Po di Parigi Federico Varese, offrendo prospettive complementari sulle principali sfide dell’informazione contemporanea e sulla necessità di tutelare la libertà di espressione. Modera la giornalista Silvia Boccardi.

Riproduzione riservata
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European Democracy Shield Ue Pe Teatro del Pavone Perugia International Journalism Festival
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