circle x black
Cerca nel sito
 

Mamdani avverte Netanyahu: "Chiederò suo arresto quando verrà a New York"

Il sindaco al New York Times: "Deve essere processato all'Aia"

Mamdani e Netanyahu - Afp
Mamdani e Netanyahu - Afp
18 luglio 2026 | 18.15
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Il sindaco di New York Zorhan Mamdani ha intenzione di chiedere l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando verrà a New York, a settembre, per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha detto Mamdani oggi, sabato 18 luglio, al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l'autorità legale per ordinare al Dipartimento di polizia di New York, di cui è capo, di fermare un leader straniero come Netanyahu. Mamdani ha aggiunto di essere in "trattative attive" con l'ufficio legale della città.

"Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia", ha affermato Mamdani riferendosi alla sede della Corte penale internazionale (Cpi), che ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu per presunti crimini di guerra a Gaza. "E' un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale", ha detto Mamdani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
netanyahu netanyahu mamdani mamdani
Vedi anche
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video
Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Fiduciosi per grazia, ma tempi non sono brevi" - Video
News to go
Bonus centri estivi e rimborso alle famiglie, come funziona
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana
Ponza d'autore, Osho: "L'agenda Draghi? Ce l'hanno da Buffetti" - Video
Bad Bunny fa ballare 78mila persone e Milano si colora di Porto Rico per una notte - Video
Crans Montana, la festa per il ritorno a casa del 16enne Leonardo Bove dopo sei mesi - Video
Caso Roggero, Gratteri: "Non si può parlare di grazia prima di percorso in carcere" - Video
Pallavolo, 'esordio' di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d'Autore - Video
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
Roggero a Bollate: "Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza