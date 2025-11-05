circle x black
Mamdani sindaco di New York, la sfida a Trump: "Ti fermeremo" - Video

Il 34enne Mamdani, primo musulmano a guidare la Grande Mela, dopo la vittoria nelle elezioni si rivolge al presidente degli Stati Uniti nel discorso davanti ai suoi sostenitori

05 novembre 2025 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ti fermeremo". Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, sfida Donald Trump. Il 34enne Mamdani, primo musulmano a guidare la Grande Mela, dopo la vittoria nelle elezioni si rivolge al presidente degli Stati Uniti nel discorso davanti ai suoi sostenitori: "So che ci stai ascoltando. Ho 4 parole per te: 'Turn up the volume', "alza il volume", dice Mamdani, lasciando poi spazio all'ovazione della platea.

