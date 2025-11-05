Il 34enne Mamdani, primo musulmano a guidare la Grande Mela, dopo la vittoria nelle elezioni si rivolge al presidente degli Stati Uniti nel discorso davanti ai suoi sostenitori
"Ti fermeremo". Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, sfida Donald Trump. Il 34enne Mamdani, primo musulmano a guidare la Grande Mela, dopo la vittoria nelle elezioni si rivolge al presidente degli Stati Uniti nel discorso davanti ai suoi sostenitori: "So che ci stai ascoltando. Ho 4 parole per te: 'Turn up the volume', "alza il volume", dice Mamdani, lasciando poi spazio all'ovazione della platea.