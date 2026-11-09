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Maxi rissa tra sub alle Maldive: "Hanno tentato di uccidermi" - Video

Un istruttore ha affermato che tre uomini lo hanno aggredito provando a togliergli la maschera e l'erogatore

La rissa tra sub - X
La rissa tra sub - X
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09 novembre 2026 | 17.22
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Rissa sott'acqua alle Maldive. Su X è diventato virale un video che mostra una maxi rissa tra due sub, andato in scena nel noto sito di immersione di KudaRah Thila, località turistica delle Maldive. Un istruttore cinese, come riportato dal Daily Star, ha affermato di essere stato aggredito da un altro sub, dichiarando che l'uomo ha cercato di ucciderlo.

Nel video si vede infatti l'uomo che tenta di togliere la maschera e l'erogatore quando si trovavano a 18 metri di profondità. L'istruttore ha raccontato ai media locali di come l'uomo si sia avvicinato a lui dal basso e lo abbia cominciato a spingere, facendo ampi gesti con le mani e cercando di tirargli dei pugni. Mentre cercava di allontanarsi nuotando, è stato colpito con le pinne.

Quindi l'istruttore è stato aggredito da un secondo sub, che si è unito così alla rissa e ha provato a togliere l'erogatore all'uomo, tanto da richiedere l'intervento di un terzo uomo che si è così unito alla lite.

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