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Mediterraneo, geopolitica, tecnologie e sicurezza nella Conferenza di Med-Or a Roma

Iniziativa in collaborazione con Luiss School of Government

La Conferenza internazionale organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government - (Foto Ufficio stampa)
La Conferenza internazionale organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government - (Foto Ufficio stampa)
09 luglio 2026 | 13.01
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Le sfide poste dalla competizione geopolitica, dall’innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. E' stato questo il tema al centro di 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia', la conferenza internazionale organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. Un appuntamento che ha visto esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale confrontarsi sulle principali sfide geopolitiche e tecnologiche nel Mediterraneo. L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto di ricerca 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo Allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per l’Italia?', sviluppato nell’ambito del bando 'Geopolitica e tecnologia', promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Csf.

L’evento si è articolato in due tavole rotonde. La prima, dedicata al tema 'Connettività, tecnologia, energia e sicurezza: il Mediterraneo frontiera globale', ha visto gli interventi di Hoda A. Al Khzaimi, director of Center of Cyber Security at the New York University Abu Dhabi; Giuseppe Calabrò, consigliere per la Sicurezza energetica del ministro della Difesa e professore ordinario all'Università degli Studi della Tuscia; Mohamed Ali Chihi, executive director del Global Institute for Strategic Research (Gisr) di Doha; Stefano Del Col, direttore del Segretariato del Consiglio supremo di difesa presso la Presidenza della Repubblica Italiana; e Gaetano Quagliariello, dean della Luiss School of Government. La seconda tavola rotonda, dal titolo 'Il peso della geopolitica: tra conflitti e competizione tecnologica. Quali prospettive per il Sistema Paese', ha registrato la partecipazione di Enrico Bagnasco, presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo e amministratore delegato di Sparkle; Nunzia Ciardi, vicedirettore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Francesco Macrì, presidente di Leonardo; e Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri. I lavori sono stati conclusi da Marco Minniti, presidente di Med-Or Italian Foundation.

"La Conferenza, principale evento pubblico del progetto - spiegano gli organizzatori -, intende contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca, che confluiranno in una pubblicazione scientifica conclusiva, la cui presentazione è prevista a novembre a Milano".

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Mediterraneo geopolitica tecnologie sicurezza competizione geopolitica innovazione tecnologica
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