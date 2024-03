Chico Forti torna in Italia. Il rientro potrebbe avvenire per Pasqua, quindi entro un mese, secondo quanto prevede e auspica la famiglia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri a Washington ha incontrato alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden, nella serata italiana ha annunciato la notizia attesa da anni: Forti, dopo 24 anni di carcere negli Usa, sarà trasferito in Italia.

"Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti", ha detto Meloni in un video pubblicato su Facebook prima dell'incontro con Biden.

La notizia comunicata alla famiglia

La famiglia di Chico Forti era stata avvisata qualche ora prima, come ha spiegato lo zio Gianni Forti a Rainews24. "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha chiamato verso le 16 dicendomi che aveva raggiunto un accordo con il Governatore della Florida e che aveva sottoscritto i documenti necessari per l'iter di trasferimento di Chico Forti in Italia", ha spiegato il parente.

"E' stata data la notizia a Chico direttamente dal presidente Meloni, che ha avvisato me. Ho provveduto a informare la mamma di questa bellissima notizia che dopo un quarto di secolo di battaglie finalmente sembra che siamo arrivati alla fine di questo terribile incubo", ha aggiunto.

"Anche per lui credo che sia un premio alla sua tenacia e al suo coraggio. Nessuno sa come ha fatto a resistere per 25 anni", ha sottolineato Gianni Forti. Cosa prevede ora l'iter nel dettaglio? "Credo che il primo passo sia il suo trasferimento in una struttura federale e da li poi rientrerà in Italia secondo le regole previste dalla Convenzione di Strasburgo. Confidiamo che per Pasqua possa riabbracciare sua madre".