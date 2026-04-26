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Cacciatore milionario calpestato a morte da cinque elefanti in un safari in Africa

Armato solo di un fucile è stato schiacciato dal branco

Un branco di elefanti, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Un branco di elefanti, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
26 aprile 2026 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un milionario statunitense, appassionato di caccia grossa, è stato ucciso da cinque elefanti, mentre cacciava piccole antilopi della foresta nell'Africa centrale. A raccontare la vicenda è il Daily Mail.

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Ernie Dosio, 75 anni, proprietario di un vigneto californiano con una vasta collezione di teste di animali esotici nelle sale dei trofei di casa sua, non ha avuto scampo. Nel corso dei decenni, ha cacciato elefanti, leopardi, rinoceronti, bufali e leoni in tutta l'Africa. Ma la fortuna del cacciatore si è esaurita venerdì scorso, mentre si trovava nella foresta pluviale di Lope-Okanda, quando si è imbattuto in cinque elefantesse con un cucciolo. Gli elefanti africani sono i più grandi mammiferi terrestri e le femmine possono pesare quasi quattro tonnellate e correre a velocità fino a 40 km/h.

Gli elefanti hanno attaccato il cacciatore terrorizzato, armato solo di un fucile da caccia, che è morto calpestato.

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