Ministra della Salute svedese Elisabet Lann sviene in conferenza stampa - Il video

È accaduto durante la conferenza stampa di presentazione in Svezia

Elisabet Lann
Elisabet Lann
10 settembre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elisabet Lann, nuova ministra della Salute svedese, è svenuta durante la sua prima conferenza stampa in Svezia. Nel corso dell'evento, tenutosi ieri martedì 9 settembre, Lann ha improvvisamente perso i sensi, crollando a terra e trascinando con sé il leggio.

Il momento ripreso dai media presenti è diventato rapidamente virale sui social. I colleghi al suo fianco, visibilmente scossi, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso alla ministra.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Elisabet Lann è rientrata in conferenza stampa pochi minuti dopo aver accusato il malore, che lei stessa ha attribuito a un "calo di zuccheri nel sangue".

Tag
Elisabet Lann ministra Elisabet Lann sviene
