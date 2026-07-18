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Mondiali, Trump ct a sorpresa: “Inghilterra ha sbagliato a difendersi” - Video

Persino il tycoon si è accorto della tattica suicida dell’Inghilterra nella semifinale persa 2-1 contro l’Argentina

Trump e la Coppa del Mondo - Afp
Trump e la Coppa del Mondo - Afp
18 luglio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Inghilterra ha commesso un errore quando ha trasformato Harry Kane in un difensore”. Persino Donald Trump si è accorto della tattica suicida dell’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali persa 2-1 contro l’Argentina. La selezione inglese, in vantaggio 1-0 al 55’, dopo il gol realizzato da Gordon si è limitata a difendere con una strategia rinunciataria impostata dal ct Thomas Tuchel. Risultato: rimonta Argentina orchestrata da Leo Messi.

“Credo che abbiano sbagliato quando hanno trasformato Kane in un giocatore difensivo. Ma che cosa ne so io di calcio? In effetti, però, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa. In qualche modo, bisogna essere un po’ offensivi, giusto?”, l’analisi elementare di Trump che, pur non sapendo sostanzialmente nulla di soccer, nell’evento Fifa organizzato a New York prima della finale di domenica tra Spagna e Argentina mostra una basilare competenza.

“Non sarò certo io a giudicare. Insomma, che cosa ne so di come si allena una squadra? Però è stata una scelta un po’ insolita. Harry, comunque, è davvero un grande uomo", dice Trump, ricordando di aver giocato a golf con il centravanti della nazionale inglese e del Bayern Monaco.

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