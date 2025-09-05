circle x black
Cerca nel sito
 

Gb, è morta la duchessa del Kent: l'annuncio di Buckingham Palace

Aveva 92 anni ed era la moglie del cugino della regina Elisabetta II

La duchessa di Kent, Katharine - Ipa
La duchessa di Kent, Katharine - Ipa
05 settembre 2025 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La duchessa di Kent, Katharine, è morta all'età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, aggiungendo che la moglie del cugino della regina Elisabetta II, il duca di Kent, si è spenta nella tarda serata di ieri a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia. "È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent", ha dichiarato il Palazzo.

"Il Re, la Regina e tutti i membri della famiglia reale - ha scritto Buckingham Palace - si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani".

La bandiera del Regno Unito a Buckingham Palace è stata abbassata a mezz'asta a mezzogiorno in segno di rispetto e a breve un annuncio formale verrà affisso sulla ringhiera della residenza reale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
katharine kent duchessa kent Buckingham Palace gran bretagna
Vedi anche
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza