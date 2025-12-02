circle x black
Cerca nel sito
 

Nato nel Sud: nuove strategie per il Mediterraneo allargato - Diretta il 5 dicembre dalle 15

Nato nel Sud: nuove strategie per il Mediterraneo allargato - Diretta il 5 dicembre dalle 15
02 dicembre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un momento di grandi trasformazioni geopolitiche, la conferenza “Nato in the South – Strategic Reflections and Cooperative Security” riunisce a Roma ministri, diplomatici, esperti e rappresentanti delle principali istituzioni euro-atlantiche per analizzare le sfide della regione più dinamica e fragile dello spazio Nato: il Mediterraneo allargato.

La diretta Adnkronos dall'evento organizzato dalla Nato Defense College Foundation offrirà un approfondimento su come l’Alleanza sta ridefinendo il proprio approccio alla sicurezza nel Sud, tra minacce ai cavi sottomarini, crisi energetiche, competizione con Russia e Cina, instabilità in Medio Oriente e Nord Africa e nuove vulnerabilità delle rotte marittime.

Con keynote, panel di alto livello e interventi dei protagonisti della politica euro-atlantica - dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ai rappresentanti del Nac, della Commissione europea, del Gcc e della Lega Araba - ecco i punti principali:

  • le priorità strategiche di NATO ed EU nella regione;
  • l’evoluzione del Mediterranean Dialogue e dell’Istanbul Cooperation Initiative;
  • il ruolo dei nuovi strumenti europei, come la DG Mena e il Commissario per il Mediterraneo;
  • la costruzione di un pilastro europeo credibile nella sicurezza del Sud;
  • le nuove forme di cooperazione per difesa, deterrenza e gestione delle crisi.
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mediterraneo allargato Nato Sicurezza Politica euro atlantica Russia Cina
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza