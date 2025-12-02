Nato nel Sud: nuove strategie per il Mediterraneo allargato - Diretta il 5 dicembre dalle 15

In un momento di grandi trasformazioni geopolitiche, la conferenza “Nato in the South – Strategic Reflections and Cooperative Security” riunisce a Roma ministri, diplomatici, esperti e rappresentanti delle principali istituzioni euro-atlantiche per analizzare le sfide della regione più dinamica e fragile dello spazio Nato: il Mediterraneo allargato.

La diretta Adnkronos dall'evento organizzato dalla Nato Defense College Foundation offrirà un approfondimento su come l’Alleanza sta ridefinendo il proprio approccio alla sicurezza nel Sud, tra minacce ai cavi sottomarini, crisi energetiche, competizione con Russia e Cina, instabilità in Medio Oriente e Nord Africa e nuove vulnerabilità delle rotte marittime.

Con keynote, panel di alto livello e interventi dei protagonisti della politica euro-atlantica - dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ai rappresentanti del Nac, della Commissione europea, del Gcc e della Lega Araba - ecco i punti principali: