circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, Rutte avverte: "I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto"

Il segretario generale della Nato: "Siamo tutti sul fianco orientale ora, perché la differenza tra Kiev e Roma è di pochi minuti"

Mark Rutte - Afp
Mark Rutte - Afp
13 ottobre 2025 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I nuovi missili ipersonici della Russia sono in grado di "colpire le città europee nel giro di qualche minuto". Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, durante l'assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica a Lubiana, in Slovenia. La nuova tecnologia russa, continua, "è in grado di colpire Roma o Madrid o qualsiasi altra capitale nel territorio della Nato a una velocità cinque volte superiore a quella del suono".

Questo dimostra, prosegue, che "tutto il pensiero di avere Paesi sul fianco orientale e su un fianco mediterraneo è obsoleto. Siamo tutti sul fianco orientale ora, perché la differenza" tra Kiev e Roma è di pochi minuti, "quindi siamo tutti sul fianco orientale". Ed è "per questo - dice rivolto a Lorenzo Cesa - che dobbiamo sviluppare obiettivi di capacità, in modo da essere in grado anche in futuro di eliminare questo tipo di missili, cosa che non possiamo fare al momento".

Rutte ha spiegato "a ciascun alleato che non spendiamo solo il 3,5% o il 4% del Pil per la difesa, spendiamo il 5% della difesa complessiva", e questo non per "mantenere contenti gli americani". Ora "lo facciamo prima di tutto per assicurarci di essere in grado di respingere queste minacce. So che lo spiegherai al popolo italiano: il tuo governo è un grande amico" della Nato, a partire dalla premier "Giorgia Meloni, ma ovviamente anche i parlamentari", conclude.

Tornando a parlare poi della violazione dello spazio aereo Nato da parte di aerei o droni russi, Rutte ha elogiato la condotta gli F35 italiani. Se gli aerei "costituiscono una minaccia", ha ribadito, "possiamo attuare la soluzione definitiva", altrimenti "li accompagneremo docilmente fuori dal nostro spazio aereo", come hanno fatto gli F35 italiani in Estonia, un modus operandi che "credo sia stato molto saggio".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia Nato Mark Rutte missili ipersonici Russia
Vedi anche
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza