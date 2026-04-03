Kim Jong-un di nuovo in pubblico con l'"amatissima" Ju-ae. Accarezza un gatto, la figlia del leader nordcoreano, in uno tra gli ultimi scatti diffusi dai media di Pyongyang. Kim ha visitato diverse attività che stanno per aprire in un quartiere della capitale nordcoreana. Anche un negozio di animali e uno di strumenti musicali, un salone di bellezza. Fra le foto che immortalano Kim accompagnato dalla figlia, anche una in cui lo si vede con un cucciolo tra le mani.

Il distretto di Hwasong è stato riqualificato con la costruzione di 40.000 unità abitative, rilancia l'agenzia sudcoreana Yonhap, sottolineando come con padre e figlia ci fosse anche la moglie di Kim, Ri Sol-ju.

Tutto mentre si continua a parlare della futura successione a Pyongyang, con Kim che appare sempre più spesso accompagnato dalla figlia, soprattutto durante eventi ufficiali. Nel novembre del 2022 i media ufficiali nordcoreani diffondevano per la prima volta immagini di Kim Ju-ae. Da allora ha accompagnato il padre a molti appuntamenti ufficiali, anche test missilistici, ed era al suo fianco durante il viaggio in Cina dei mesi scorsi. A gennaio la prima visita, nota, di Kim Ju-ae al mausoleo di famiglia a Pyongyang.

Da sempre pochi i dettagli su di lei. Si ritiene sia nata nel 2013. Di recente è emerso che il suo vero nome potrebbe essere "Kim Ju-hae". A inizio febbraio l'intelligence sudcoreana, il Nis, aveva comunicato che Kim Ju-ae era "entrata" in quella che è stata descritta come "fase in cui verrà designata per la successione".

Poi alla fine del mese, le indiscrezioni secondo cui per il Nis Kim Ju-ae ricoprirebbe già un ruolo di leadership militare e le sarebbe stato affidato il ruolo strategico di direttore generale dell'unità missilistica nordcoreana. Ed erano sempre di fine febbraio le foto che fecero il giro del mondo di Kim e figlia - possibile futura leader - con la stessa giacca in pelle, rigorosamente nera, uno accanto all'altra, durante una parata militare.