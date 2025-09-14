circle x black
Omicidio Kirk, Tyler Robinson non collabora: "Non ha confessato"

Il governatore dello Utah, Cox: "Ma tutti intorno a lui stanno collaborando. E penso che questo sia molto importante". Domenica 21 settembre cerimonia commemorativa in Arizona

Tyller Robinson - (Afp)
14 settembre 2025 | 23.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tyler Robinson, l'uomo arrestato per l'omicidio del noto attivista conservatore Charlie Kirk, non sta collaborando con gli inquirenti. Lo ha sottolineato il governatore dello Utah, Spencer Cox, in un'intervista all'emittente Abc.

"Non ha confessato alle autorità. Non sta collaborando, ma tutti intorno a lui stanno collaborando. E penso che questo sia molto importante", ha dichiarato Cox. Il governatore ha spiegato che la famiglia di Robinson, 22 anni, sta collaborando, così come il suo compagno, un uomo che ha iniziato una transizione di genere.

Cox ha anche commentato la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui Robinson avrebbe dichiarato su un forum Discord di essere stato lui a sparare e uccidere Kirk. Il governatore ha confermato che "quella conversazione è effettivamente avvenuta".

Domenica 21 settembre cerimonia commemorativa per Charlie Kirk in Arizona

Si terrà il 21 settembre in Arizona allo State Farm Stadium, un luogo che può ospitare fino a 60mila persone, una cerimonia commemorativa in ricordo di Kirk. Lo ha annunciato Turning Point Usa, l'organizzazione di cui Kirk è stato il co-fondatore, invitando il pubblico a celebrare la sua "vita straordinaria e la sua eredità duratura".

Alla cerimonia commemorativa sono attesi, tra gli altri, il presidente Donald Trump, il vice presidente Vance ed il segretario di Stato, Marco Rubio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
omicidio kirk tyler robinson kirk robinson omicidio robinson confessione
in Evidenza