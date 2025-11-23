L'animale ha caricato il gruppo mentre era all'aperto ed è ancora in fuga

Un orso grizzly ha aggredito un gruppo di studenti e insegnanti in gita a Bella Coola, nell'ovest del Canada, causando la morte di una persona e ferendone 11. L’animale, descritto come "aggressivo" da 'The Standard', ha caricato il gruppo mentre era all’aperto ed è ancora in fuga. La comunità indigena Nuxalk, che governa la zona, ha mobilitato polizia e guardie forestali per rintracciare il grizzly. Samuel Schooner, capo della Nuxalk Nation, si è detto "distrutto per le persone e le famiglie colpite dall’incidente. Tutti i coinvolti ricevono assistenza medica e la nostra priorità è garantirne la sicurezza".

Durante l’attacco, alcuni insegnanti hanno spruzzato spray urticante per proteggere i bambini. Tra i feriti, un insegnante ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’episodio ha coinvolto la Acwsalcta School, una scuola gestita dalla Nuxalk First Nation, e rappresenta il sesto attacco di orso in Canada registrato quest’anno.

Brian Twaites, portavoce dei servizi di emergenza, ha precisato che due persone sono in condizioni critiche e altre due hanno riportato ferite gravi, mentre gli altri feriti sono stati curati sul posto. L’incidente richiama l’attenzione sul problema crescente degli orsi che sta colpendo varie regioni del mondo, come il nord del Giappone, dove dall’aprile scorso almeno 12 persone sono morte in incontri ravvicinati con gli animali.