Il Pentagono apre un archivio on line sugli Ufo. A darne notizia è l'Nbcnews, spiegando come contenga documenti, foto e video inediti, oltre a ricevere segnalazioni. Si tratta del risultato del lavoro del nuovo ufficio americano All Domain Anomaly Resolution Office (Aaro), creato in collaborazione con le Agenzie federali statunitensi. "Siamo per la massima trasparenza" ha detto il generale Pat Ryder, spiegando come sul sito si possano vedere tutti i documenti e il materiale, desecretato finora. "Si potranno fare anche domande a cui cercheremo di rispondere per quanto possibile" aggiunge Ryder presentando il sito. L’agenzia di intelligence ha pubblicato il suo primo rapporto sugli Ufo nel 2021. Ha esaminato 144 casi segnalati, ma in molti casi, specificano dal Pentagono si trattava di "droni o palloni aerostatici".