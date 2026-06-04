Pina Picierno verso Renew Europe: Sieper esulta, S&D in allarme?

Se la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, come è pressoché certo, aderità a Renew Europe, "ne sarò molto contento". Lo dice l'eurodeputato tedesco del gruppo centrista Lukas Sieper, a margine di un convegno nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles.

"Penso che questo - afferma l'eurodeputato, classe 1997, fondatore del Partei des Fortschritts, Partito del Progresso - sia un segnale molto forte dell'ascesa delle forze centriste pro-democratiche in Europa. Se tutto ciò si avvererà, ne sarò molto contento. Credo che i Socialdemocratici non ne saranno altrettanto contenti. Non sarei contento nemmeno io, se perdessi Pina Picierno".

"Posso solo dire - continua - che per me è una buona giornata, ma sono anche certo che non ci saranno ripercussioni negative nei rapporti tra centristi e socialdemocratici in quest'Aula solo per questo motivo. Curiosamente - conclude - gli eurodeputati cambiano gruppo di continuo".