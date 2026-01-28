Il velivolo della compagnia colombiana Satena è precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn, tra le vittime anche un parlamentare
E' precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn l'aereo della compagnia colombiana Satena di cui si erano persi i contatti nella rotta tra Cucuta e Ocana, in Colombia. Tutti morti i 15 a bordo del velivolo distrutto nell'impatto, tra cui anche un parlamentare. Ancora da accertare le cause dell'incidente.
L'aereo era decollato dalla città di Cucuta e ha perso i contatti con le torri di controllo poco prima dell'atterraggio previsto nella vicina Ocana.
La zona dove l'aereo è precipitato è montuosa, con condizioni meteorologiche molto variabili e alcune aree sono controllate dal più grande gruppo guerrigliero della Colombia, l'Esercito di Liberazione Nazionale.