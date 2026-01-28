circle x black
Precipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo

Il velivolo della compagnia colombiana Satena è precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn, tra le vittime anche un parlamentare

Ambulanza in Colombia - Afp
28 gennaio 2026 | 23.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn l'aereo della compagnia colombiana Satena di cui si erano persi i contatti nella rotta tra Cucuta e Ocana, in Colombia. Tutti morti i 15 a bordo del velivolo distrutto nell'impatto, tra cui anche un parlamentare. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

L'aereo era decollato dalla città di Cucuta e ha perso i contatti con le torri di controllo poco prima dell'atterraggio previsto nella vicina Ocana.

La zona dove l'aereo è precipitato è montuosa, con condizioni meteorologiche molto variabili e alcune aree sono controllate dal più grande gruppo guerrigliero della Colombia, l'Esercito di Liberazione Nazionale.

