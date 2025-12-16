circle x black
Cerca nel sito
 

Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero

Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero
16 dicembre 2025 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arrivato alla Casa Bianca Trump non ha offerto alcun messaggio inclusivo; ha soffiato sul fuoco di divisioni politiche, sociali e razziali; ha adottato un linguaggio brutale e neo imperiale; e ha promosso un disegno che scuote l'ordine costituzionale e l'equilibrio tra i poteri. È espressione della polarizzazione degli Stati Uniti o stiamo assistendo a un assalto ai fondamenti della democrazia americana? A queste domande cerca di rispondere, il prossimo 18 dicembre alle 17 presso il Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, il libro 'Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump' di Mario Del Pero, in collaborazione con la società editrice il Mulino.

Di Donald Trump presidente degli Stati Uniti e del mondo che si trova a fare i conti di nuovo con la sua ascesa, questa volta meno avventata della prima, più dura e determinata, parleranno Claudia Bernardi, Università di Perugia, Ferdinando Fasce, Università di Genova, Daniele Fiorentino, Università Roma Tre. Modera: Oliviero Bergamini, Tg1 Rai. Sarà presente l’autore, Mario Del Pero, SciencesPo, Parigi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Democrazia americana Era Trump Stati Uniti Donald Trump Polarizzazione Assalto ai fondamenti della democrazia
Vedi anche
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza