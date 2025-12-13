Non solo alcolici, con i quali si è ubriacato in un negozio di liquori della Virginia, ma anche snack rosicchiati, dopo essere entrato in una palestra di karate ed essersi fatto strada tra le cinture nere. Sono le nuove accuse mosse dalle autorità americane nei confronti di quello che è diventato virale sui social come ''il procione ubriaco'', trovato svenuto nel bagno del negozio di liquori di Ashland due giorni dopo il Giorno del Ringraziamento.

A raccoon broke into a liquor store by falling through the ceiling, got into the bottles, and then passed out in the bathroom. https://t.co/sd0hJ5XESk — The Daily Beast (@thedailybeast) December 3, 2025

Il sospettato

Un agente addetto al controllo degli animali di Hannover sospetta, infatti, che il mammifero dalla coda striata abbia fatto irruzione nella palestra e, poi, in un dipartimento locale in cerca di spuntini. "A quanto pare, è la terza effrazione", ha affermato l'agente Samantha Martin. Il procione è stato rimesso in libertà, ''non ha fatto niente di male, si stava solo divertendo'', ha detto Martin.

"Ci sono passati tutti - ha aggiunto l'agente -. A chi non è capitato di aver bevuto un po' di più e di svenire vicino al bagno, sperando che qualcuno venisse a prenderlo la mattina dopo?". Ora, ha proseguito, "spero che abbia imparato la lezione", ma è molto probabile che venga presto trovato a commettere un'altra rapina. "Tornerà. Non è uno stupido", ha detto.

La vendita delle magliette dedicate

I procioni sono noti per la loro tendenza a introdursi nei bidoni della spazzatura, tanto da essere soprannominati "panda spazzatura". La contea ha venduto magliette con il logo "panda distrutto" e venerdì ha raccolto la straordinaria cifra di 207mila per ristrutturare il rifugio.